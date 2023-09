SPÖ pocht weiter auf Mietenstopp

Die Regierung braucht für einen Teil ihres Pakets zur Eindämmung der Mieten eine Verfassungsmehrheit, von der FPÖ hat sie bereits eine Abfuhr bekommen. Die SPÖ pocht weiter auf einen Mietstopp.

SPÖ fordert weiter Einfrieren sämtlicher Mieten bis 2025

"Der von der Regierung vorgelegte Entwurf senkt keine Miete, sondern garantiert den Vermietern weiterhin hohe Gewinne auf Kosten der Mieterinnen und Mieter", kritisierte Becher in einem Schreiben, das im Vorfeld der Verhandlungsrunde an die Bautensprecher der anderen Fraktionen im Nationalrat gegangen ist. Die von der Regierung vorgesehene Begrenzung der Mietsteigerungen auf jährlich fünf Prozent in den kommenden drei Jahren bringe nichts, schließlich werde die Inflation den Prognosen zufolge darunter liegen. Dazu komme, dass die 500.000 Wohnungen im freien, nicht preisregulierten Mietsektor in der Regelung nicht einmal berücksichtigt sind.