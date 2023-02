SPÖ-NÖ stellt sich nach Wahlniederlage neu auf

Die neue Riege in der SPÖ-NÖ sorgt nach der für die Sozialdemokraten enttäuschenden Landtagswahl offenbar für einige Veränderungen.

Nach der Landtagswahl in Niederösterreich verpasst sich die SPÖ-NÖ ein neues Gesicht. Der designierte Landesparteichef Sven Hergovich wird am (heutigen) Dienstagabend sein Team präsentieren, bereits im Vorfeld sickerten Namen durch.

SPÖ-NÖ setzt offenbar auf neue Landesgeschäftsführer

Laut "Kronen Zeitung" werden Kommunikationsprofi Wolfgang Zwander und der EU-Abg. Günther Sidl neue Landesgeschäftsführer der SPÖ-NÖ. Als Klubobmann dürfte Hannes Weninger ein Comeback geben, Dritte Landtagspräsidentin könnte Eva Prischl werden. Mit Zwander und Sidl setzen die Sozialdemokraten offenbar weiterhin auf eine Doppelspitze in der Landesgeschäftsführung. Das Duo folgt laut dem Medienbericht auf Wolfgang Kocevar und Klaus Seltenheim, die das desaströse Wahlergebnis vom 29. Jänner mitzuverantworten haben. Der Mostviertler Sidl war von 2013 bis 2019 Abgeordneter im Landhaus an der Traisen und wechselte im Juli 2019 in das Europäische Parlament. Zwander war Sprecher der SPÖ-Granden Christian Kern und Doris Bures und zuletzt bei der Kommunikation Burgenland GmbH beschäftigt.