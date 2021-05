SPÖ: Nationalrat erhielt Petition zu Attacken an Frauen

Attacken an Frauen: Dieses Thema ist Gegenstand einer Petition, hinter der 6.000 Menschen stehen. Der Nationalrat hat sie bereits von der SPÖ erhalten.

Die SPÖ hat am Freitag eine Petition an den Nationalrat übergeben, in der Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen verlangt werden. Sie wurde bisher von 6.000 Bürgern unterstützt, hieß es in einer Aussendung. Die Regierung wird darin aufgefordert, neben der Wiedereinführung der "Hochrisikofallkonferenzen" und einem bundesweiten Gewaltschutzgipfel mit Expertinnen-Beteiligung auch mehr Mittel für den Gewaltschutz sicherzustellen.