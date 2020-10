SPÖ muss 22.500 Euro Buße wegen Gewerkschafter-Spende zahlen

Die SPÖ muss rund gut 22.500 Euro Buße zahlen. Grund dafür ist eine unzulässige Gewerkschafter-Spende.

Eine unzulässige Spende der roten Gewerkschafter hat für die SPÖ nun doch finanzielle Folgen. Die Sozialdemokraten überweisen gut 22.500 Euro, die der Rechnungshof zu Jahresbeginn 2021 an karitative Einrichtungen weiterreicht. Dem vorausgegangen war eine rechtliche Auseinandersetzung, die von der SPÖ wegen eines Formalfehlers eigentlich gewonnen worden war.

SPÖ muss zahlen: Spendenlimit selbst initiiert

Freilich blieb auch das Bundesverwaltungsgericht bei der Einschätzung, dass im Nationalratswahlkampf 2019 verwendete Plakate, Flyer und Postkarten des Vereins "GewerkschafterInnen in der SPÖ - GewSPÖ" als Spende an die SPÖ zu bewerten sind. Damit hätte der Rechnungshof ein neues Verfahren einleiten können. Dem kam die SPÖ zuvor, indem sie die Spende selbst meldete. Zu bezahlen ist jener Betrag, der das Spendenlimit von 7.500 Euro, das die SPÖ übrigens selbst initiiert hatte, überschreitet - in dem Fall 22.521,28 Euro.