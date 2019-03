SPÖ: Lohntransparenz und Papamonat gefordert

Von der SPÖ wird ein Gesetz für Lohntransparenz, ein Rechtsanspruch auf den Papamonat und die Umsetzung von Gewaltschutzmaßnahmen gefordert.

Die SPÖ-Frauen drängen auf ein Gesetz für Lohntransparenz, einen Rechtsanspruch auf den Papamonat und die Umsetzung von Gewaltschutzmaßnahmen. Was Gefährder in der Familie betrifft, solle etwa die Möglichkeit der Untersuchungshaft auch umgesetzt werden, erklärte Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek anlässlich des Frauentags im Gespräch mit der APA.

Gewalttäter in der Familie können etwa bei gefährlicher Drohung in U-Haft genommen werden und dieses Instrument sollte auch rascher angewendet werden, forderte die SPÖ-Frauenchefin und meinte, in diese Richtung sei auch die Aussage des neuen burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ) gegangen. Das Ausschöpfen der bestehenden Rechtsinstrumente nach einer Wegweisung von Gewalttätern und eine schnellere Verhängung einer U-Haft würden auch Frauenorganisationen seit langem fordern.