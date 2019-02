SPÖ lässt Basis bei Programm für EU-Wahl mitbestimmen

Die SPÖ lässt bei ihrem Programm für die EU-Wahl Interessierte und Parteimitglieder mitreden. Diese können Beiträge einsenden oder an Debattencamps teilnehmen.

Interessierte können auf Website ihre Antwort für Europa teilen

Aufgesetzt ist der Prozess so, dass auf der Website europa.spoe.at eine neue Plattform verfügbar ist, die es allen Interessierten ermöglicht, ihre Antwort für Europa per Video oder Text mit der SPÖ zu teilen. Wer lieber an Ort und Stelle mitdiskutieren will, kann dies in Debattencamps tun, die in sechs Bundesländern stattfinden. Gestartet wird schon am 26. Februar in Graz. Den Abschluss findet die Veranstaltungsreihe am 15. März in Innsbruck. Dazu soll noch ein Debattencamp in Brüssel kommen.