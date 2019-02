SPÖ kritisiert Umsetzung der E-Card mit Foto: Thema wurde "völlig vergurkt"

Vom Nationalrat wurde bereits das Foto auf der E-Card beschlossen. Nun geht es um die Details der Umsetzung. Die SPÖ kritisiert allerdings diese und das "völlig vergurkte" Thema.

Die SPÖ übt heftige Kritik an der Umsetzung des Fotos auf der E-Card. Eine entsprechende Vorlage dazu steht heute auf der Tagesordnung des Sozialausschusses. Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch wurde hier ein seriöses Thema “völlig vergurkt”. Die Regierungsvorlage hält er für einen “Husch-Pfusch, wieder ohne Einbindung von Experten, ohne Begutachtung und vor allem ohne Nutzen für die Versicherten”. Für den Sozialausschuss kündigte Muchitsch in einer Stellungnahme gegenüber der APA deshalb einen Antrag auf Ausschussbegutachtung an.