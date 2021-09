SPÖ fordert Maßnahmen: Pflegekräftemangel verschärft sich bis 2030

Deutlich mehr Investitionen in den Pflegebereich: Dies fordert die SPÖ von der Regierung, um den Pflegekräftemangel zu entschärfen.

Wenn man nicht jetzt handle, dann werde Österreich "die Pflegekrise in ein paar Jahren schwer treffen", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien mit der oö. SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer. Der Pflegeberuf müsse deutlich attraktiver gemacht werden.