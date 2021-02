SPÖ drängt auf mehr Tempo bei Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz

Um das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz noch im März ins Parlament zu bringen, müsste es spätestens kommende Woche in den Ministerrat kommen, erinnert die SPÖ und wirft Klimaschutzministerin Gewessler gleichzeitig Säumigkeit vor.

SPÖ beklagt noch ausstehende Verhandlungen über EAG

"Es ist das größte Energieprojekt Österreichs, aber es gab bisher keine Verhandlungen mit uns - nur ein paar Gespräche zwischen Tür und Angel", so Schroll: "Will man die Zwei-Drittel-Mehrheit sichern, muss man uns frühzeitig informieren." Die Strombranche warte auf das Paket. Zu dem vorgesehenen Ausbau der Erneuerbaren-Erzeugung in Österreich um 27 Terawattstunden (TWh) bis 2030 bekenne sich die SPÖ, doch habe man eine Reihe von Forderungen zum EAG.

Verzögerung bis in den Herbst befürchtet

Die Zeit dränge, denn um das Gesetz noch im März ins Parlament zu bringen, müsse es spätestens kommende Woche in den Ministerrat kommen, so der SPÖ-Energiesprecher. Dann wäre am Plenartag am 24. Februar eine Zuweisung möglich - der Wirtschaftsausschuss könnte sich am 10. März damit befassen, am 24./25. März wäre die nächste Plenarsitzung. Gehe sich das Paket bis März/April nicht aus, könnte es bis zur vollen Rechtskraft bis Herbst dauern, befürchtet Schroll.