SPÖ: Doppelpass für Nachfahren von Holocaust-Opfer gefordert

Sofern Nachfahren von Holocaust-Opfern eine österreichische Staatsbürgerschaft möchten, sollen sie diese laut Forderung der SPÖ auch erhalten.

SPÖ: Nachfahren von Holocaust-Opfern sollen Doppelpass bekommen

Der SPÖ-Antrag richtet sich an Personen, deren Vorfahren (in gerader Linie) sich als Staatsbürger vor dem 9. Mai 1945 in das Ausland begeben haben, weil sie Verfolgungen durch Organe der NSDAP oder der Behörden des Dritten Reiches mit Grund zu befürchten hatten oder erlitten haben oder weil sie wegen eines Eintretens für die demokratische Republik Österreich Verfolgungen ausgesetzt waren oder solche zu befürchten hatten.