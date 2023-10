SPÖ-Vorsitz: Mitglieder-Direktwahl bei mehr als einem Bewerber fix

Die SPÖ hat sich darauf verständigt, wie sie in Zukunft ihre Vorsitzenden bestimmt.

Wie der aktuelle Parteichef Andreas Babler am Dienstag als Ergebnis der Statutengruppe bekannt gab, wird per Direktwahl der Mitglieder bestimmt, sollte es mehr als einen Bewerber geben. Auch eine Abwahl während der Funktionsperiode ist möglich. Die Voraussetzungen dafür werden bei einem Parteitag im November geschaffen, bei dem noch die aktuellen Regeln gelten.

Mitgliederbefragung, wenn SPÖ-Vorsitzender zurücktritt

Jedenfalls eine Mitgliederbefragung wird es geben, wenn der amtierende Vorsitzende zurücktritt. Um überhaupt antreten zu können, braucht man innerhalb von vier Wochen gesammelte 1.500 Unterschriften von Parteimitgliedern, was etwa einem Prozent entspricht. Damit sollen Spaßkandidaten ausgeschlossen werden - eine so genannte "Giraffen-Klausel", benannt nach einer von der "Kronen Zeitung" nominierten Schönbrunn-Giraffe bei der Befragung im heurigen Jahr.

SPÖ-Bundesparteitag entscheidet bei einem Kandidaten

SPÖ-Chef zeigte sich von Modell durchaus angetan

Babler zeigte sich von dem Modell, das kommende Woche noch durch die Gremien muss, durchaus angetan. Die hohe Beteiligung bei der Befragung in diesem Jahr habe den Wunsch nach innerparteilicher Demokratisierung unterstrichen. Die SPÖ sei nun die einzige Partei in Österreich, die solch eine Demokratisierung gegenüber ihren Mitgliedern auch vorsehe. Orientiert hat man sich vor allem am Modell der spanischen PSOE. Auch Erfahrungen aus den Landesparteien der Steiermark und Oberösterreichs wurden in dem dreimonatigen Prozess berücksichtigt.