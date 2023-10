SPÖ vor Einigung zu Reform von Statut

Die SPÖ steht bei ihrer Statutenreform vor einer Einigung, so ein Bericht des "Standard", der der APA aus der Bundespartei bestätigt wurde. Die Basis soll demnach nur dann über ihren Vorsitzenden entscheiden können, wenn sich mehr als ein Kandidat findet, der von einem Prozent der Mitglieder unterstützt wird.

In der dafür zuständigen Statuten-Kommission wurde über diverse Modelle diskutiert, so die SPÖ gegenüber der APA. Herauskristallisiert habe sich dabei eine Präferenz für ein Konzept, wie es in Spanien, aber auch in Oberösterreich angewendet werde.