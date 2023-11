SPÖ NÖ für Verlängerung von Strompreisrabatt

Die SPÖ in Niederösterreich unterstützt am Donnerstag die Verlängerung des Strompreisrabatts, der Ende September ausgelaufen ist.

SPÖ NÖ: Strompreisrabatt darf nicht auslaufen

In einer Aussendung wurde erklärt, dass die Unterstützung schrittweise reduziert werden könne, wenn sich die Strompreise wieder dem Niveau vor 2022 annähern. "Der Großhandelspreis für Gas steigt stark, geht das so weiter, dann wird auch der Strompreis wieder steigen. In dieser Situation kann die Strompreisbremse nicht auslaufen", so Hergovich, der auch Kritik an den Vorstandsgehältern der EVN übte.