SPÖ-FPÖ-Ausschuss nimmt an Fahrt auf

Am Mittwoch nimmt der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" etwas an Fahrt auf.

Kraker soll Hartinger-Kleins Amtszeit näher beleuchten

Kraker soll - so die Hoffnung der ÖVP - auch Hartinger-Kleins Amtszeit näher beleuchten. Die RH-Präsidentin hatte Kritik am fehlenden Zugang zu Akten aus der Zeit, in der die FPÖ-Ministerin im Amt war, geübt. Ihr folgt eine hohe Verfassungsschutz-Beamtin, welche wohl über die Amtszeit des nunmehrigen FPÖ-Chefs Herbert Kickl als Innenminister reden soll. Als letzte Auskunftsperson ist dann Hartinger-Klein an der Reihe.