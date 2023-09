SPÖ-Chef Babler zu Nehammer-Video: "Kanzler, der die Leute verachtet"

Am Donnerstag berief SPÖ-Parteichef Andreas Babler eigens eine Pressekonferenz ein, um auf das Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu reagieren.

Am Donnerstag sorgte ein auf Twitter (X) geteiltes Video mit Bundeskanzler Karl Nehammer für Aufregung. Der Kanzler wetterte darin gegen Frauen in Teilzeitarbeit und erklärte, arme Kinder könnten bei McDonald´s eine billige warme Mahlzeit bekommen. SPÖ-Parteichef Andreas Babler reagierte prompt auf das Video. Dabei sparte er nicht mit Kritik: "Wir sehen in dem Video einen Bundeskanzler, der die Leute für etwas verachtet, dass er selbst zu verantworten hat. Nehammer bindet den Leuten die Schuhe zusammen, und wenn sie fallen ruft er 'steht auf und rennt weiter'." Fast jede Frau, die in Teilzeit arbeite, müsse das aufgrund von Betreuungsverantwortung tun. In seiner Ansprache ließ Babler es sich auch nicht nehmen, aus seiner Kindheit zu berichten. Seine Mutter habe ihn in die Arbeit mitnehmen und dort verstecken müssen, damit sie keinen Ärger bekomme. Österreich habe sich einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiere, und nicht "23.000 Euro im Monat schwer bei Wein und Käsehappen" über sie urteile.