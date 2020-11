Spitalschefs warnen vor zu raschen Öffnungsschritten nach dem Lockdown

Die Chefs der neun öffentlichen Spitalsträger warnen vor zu raschen Öffnungsschritten nach dem Lockdown. Sie haben sich mit einem Brief an Gesundheitsminister Anschober gewandt.

Die Chefs der neun öffentlichen Spitalsträger haben in einem Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) vor zu raschen Öffnungsschritten gewarnt. Nach Ende des Lockdowns am 6. Dezember sollten Maßnahmen gesetzt werden, die "das Infektionsgeschehen reduzieren und auf niedrigem Niveau halten", berichtete die "Kleine Zeitung" vorab.