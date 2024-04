Spionage-Hotspot Wien: Experten warnen vor zunehmender Bedrohung

Wien gilt als Dreh- und Angelpunkt internationaler Spionagetätigkeiten. Die geografische Lage sowie die Präsenz von internationalen Organisationen machen die Bundeshauptstadt zu einem attraktiven Ziel für Spione. Experten warnen schon lange vor dieser Entwicklung und betonen die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Spionageabwehr.

In den letzten Jahren hat Wien immer wieder Schlagzeilen gemacht, wenn es um Spionage ging. Der aktuelle Fall um den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott, der sensible Daten an Russland weitergegeben haben soll, ist nur ein Beispiel von vielen. Doch laut Thomas Riegler, Geheimdienstexperte vom Austrian Center for Intelligence, ist Wien schon seit Jahrzehnten ein Hotspot für Spione. "Nicht erst seit dem Film 'Der dritte Mann' hat Wien diesen Ruf - durchaus berechtigt", wie der ORF berichtet.