Spieler-Wechsel bei Vienna Capitals: Lalonde und Pu gehen

Shawn Lalonde und Cliff Pu sind nicht mehr für die Vienna Capitals im Einsatz. Während ersterer entlassen wurde, sorgt Pu mit seinem Wechsel für einen Geldregen.

Als einziger Spieler der Liga hat Shawn Lalonde die umstrittene Verzichtserklärung in Corona-Fragen der ICE-Hockey-Liga nicht unterschrieben. Nun wurde der kanadische Topverteidiger (31) von den Vienna Capitals vor die Tür gesetzt und am Dienstag durch den Schweden Anton Karlsson ersetzt. Ein Rechtsstreit bahnt sich an.