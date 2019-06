Spielekonsole und Haustiere: Das ist in den Schlafzimmern der Österreicher erlaubt

Handy am Nachtkästchen und das Haustier im Bett - viele Österreicher dulden genau solch ein Verhalten nicht. Eine Umfrage hat nun ergeben, dass vieles im Schlafzimmer unerwünscht ist.

Spielkonsole (57 Prozent), Bügelbrett und Staubsauger (49 Prozent) sowie Haustiere (48 Prozent) sind bei vielen im Schlafzimmer unerwünscht. Mehrheitlich geduldet werden hingegen Fernseher und auch das Handy auf dem Nachtkästchen ist für acht von zehn Österreichern in Ordnung, so eine am Dienstag veröffentlichte repräsentative Umfrage von immowelt.at