Spesen-Skandal: Wiener NEOS stellen der FPÖ 30 Fragen

Um mehr über den Umgang der FPÖ mit Kostenersätzen zu erfahren, haben die Wiener NEOS nun 30 Fragen mit der Bitte um Beantwortung an Dominik Nepp übermittelt.

Die Wiener NEOS verlangen Aufklärung über die Finanzgebarung der Wiener FPÖ - konkret über deren Umgang mit Kostenersätzen. Denn in der Partei habe Maßlosigkeit geherrscht, befand Klubchef Christoph Wiederkehr am Mittwoch in einer Pressekonferenz: "Der Spesenskandal der FPÖ muss aufgeklärt werden." Um dies zu erreichen, haben die Rathaus-Pinken 30 Fragen an die Wiener Blauen geschickt.

Wiener NEOS fordern Aufklärung im "Spesenskandal"

So sei etwa der neue Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp von 2015 bis 2019 Finanzreferent der Partei gewesen. Ihm schicken die NEOS nun 30 Fragen mit der Bitte um Beantwortung. So wollen die Pinken wissen, ob Nepp über das Spesenkonto informiert war, wie viele Konten es für "Parteibonzen" in der Wiener FPÖ gebe, wie hoch der Mietzuschuss an Strache war, wie viele Delegationen in Straches Villa zu Gast waren oder ob private Anschaffungen des Ehepaar Straches auch abgedeckt wurden.