Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt: Familie verletzt

Sperrmüllhaufen in Horn in Brand gesetzt: Drei Verletzte.

Am Samstag ist in Horn in den frühen Morgenstunden ein Sperrmüllhaufen auf einem Gehsteig angezündet worden. Eine Familie, in deren Wohnung Rauch eingedrungen sein dürfte, wurde verletzt.

In Horn ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Sperrmüllhaufen auf einem Gehsteig in Brand gesetzt worden. Drei Verletzte waren die Folge, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. In eine Wohnung dürfte Rauch eingedrungen sein.

Eine 34-Jährige, ihr fünf Jahre alter Sohn und ihr Lebensgefährte (31) begaben sich der Polizei zufolge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Horn. Durch den Brand wurden zudem die Hausfassade, eine Straßenlaterne und ein neben dem Sperrmüllhaufen abgestellter Pkw beschädigt.