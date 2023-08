Sperren in Wiener Innenstadt wegen "Vienna Classic Days" am Samstag

Die "Vienna Classic Days" verursachen am Samstag eine Sperre des Rings und des Franz-Josefs-Kais in der Wiener Innenstadt.

Am kommenden Wochenende finden in der Bundeshauptstadt Wien die "Vienna Classic Days" statt. Die Veranstalter sorgen am Samstag mit der Parade der teilnehmenden Fahrzeuge am Ring und Franz-Josefs-Kai für eine stundenlange Sperre der wichtigen innerstädtischen Verbindungen.