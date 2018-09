Am Sonntag demonstrieren auch EU-Gegner in Wien. Der Ring wird teilweise gesperrt.

Am Sonntag demonstrieren auch EU-Gegner in Wien. Der Ring wird teilweise gesperrt. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Sperren in Wien: Drei Demos und ein Straßenfest am Wochenende

Am Wochenende ist in Wien einiges los. Am Sonntag sind drei Demonstrationen angekündigt und in Wien-Fünfhaus findet ab Freitag das Reindorfgassenfest statt.

Am Freitag, 07.09. und. Samstag, 08.09 treten mehr als 20 Bands beim Reindorfgassenfest am Schwendermarkt auf. Im Zuge des Festes wird die Reindorfgasse in Wien-Fünfhaus von Freitag früh bis Sonntagmorgen zwischen der Schwendergasse und der Sechshauserstraße gesperrt.

Demo “Her mit der Marie” vor dem Donauzentrum Der Sonntag bringt drei Kundgebungen mit sich. Ab 12 Uhr versammeln sich die Teilnehmer der vermutlich größten Demonstration “Her mit der Marie” vor dem Donauzentrum in der Wagramer Straße. Die Polizei erwartet 2.000 bis 3.000 Personen. Ab ca. 14.30 Uhr wird sich der Demo-Zug, der sich gegen das EU-Finanzminister-Treffen wendet, in Bewegung setzen. Die Kundgebung führt bis zur Wagramer Straße Hausnummer 7. Dort findet gegen 16.30 Uhr die Schlusskundgebung statt. Im Zuge der Demonstration wird die Wagramer Straße stadteinwärts zwischen Donaustadtstraße und Schüttaustraße ab 13 Uhr gesperrt.

Demo “EU-Austritt – denn ÖSTER-REICHTS” am Ring Ab 14 Uhr wird der Ballhausplatz zum Versammlungsort der Demonstration “EU-Austritt – denn ÖSTER-REICHTS”. Die ca. 200 Teilnehmer marschieren ab ca. 14.30 Uhr über die Löwelstraße, Josef-Meinhard-Platz und den Ringradweg bis zum Dr.-Karl-Renner-Ring 3. Von dort wird der Ring gequert – es geht über den Rathausplatz, Lichtenfelsgasse, Friedrich-Schmidt-Platz, Rathausstraße, Grillparzerstraße und wieder zurück zum Rathausplatz. Der weitere Verlauf führt mit einer weiteren Ringquerung über den Ringradweg bis zur Schottengasse und zur Schottenbastei, wo um 17.30 Uhr die Schlussveranstaltung vorgesehen ist. Im Zuge der Kundgebung wird es zu zeitweisen Sperren der betroffenen Straßenzüge und lokalen Umleitungen kommen.