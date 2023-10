Spendenaufruf nach schweren Erdbeben in Afghanistan

Die Caritas sowie die international tätige Hilfsorganisation World Vision rufen nach den verheerenden Erdbeben in Afghanistan mit mindestens 2.000 Toten zu Spenden auf.

Noch sei das gesamte Ausmaß der Zerstörung der Beben von Samstagfrüh in der westlichen Grenzregion nahe dem Iran noch nicht klar, doch Hilfe sei dringend erforderlich. "Es braucht jetzt das Notwendigste: Trinkwasser, Nahrung, medizinische Versorgung und Notunterkünfte. Jede Minute zählt, um Menschenleben zu retten", so Caritas Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp.

Caritas bittet nach Erdbeben in Afghanistan um Spenden

Die Caritas stehe mit den Partnern in Afghanistan im engen Austausch und evaluiere die - besonders mit Blick auf den Winter dramatische - Situation. "Kolleginnen und Kollegen vor Ort berichten uns, dass Menschen im Freien warten", sagte Knapp am Sonntag in einer Aussendung. Und die Lage im Land sei schon vor den Beben katastrophal gewesen. Im Vorjahr gab es über 1.000 Todesopfer nach einem Erdbeben und die humanitäre Situation habe sich generell seit der Machtübernahme der Taliban vor über zwei Jahren deutlich verschlechtert.

"In den betroffenen Gebieten herrscht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser, besonders schlimm ist die Lage für gefährdete Gruppen wie Frauen, Kinder und ältere Menschen", so die Caritas, die seit 2002 in Afghanistan tätig ist.