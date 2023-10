Spendenabsetzbarkeit: Mehr Steuervorteile für Ehrenamt geplant

Nach der vorläufigen Einigung Anfang Juli hat sich die Regierungskoalition nun auf einen Entwurf zur Überprüfung der Absetzbarkeit von Spenden geeinigt. Dieser Entwurf geht über die ursprünglichen Pläne hinaus und umfasst neben der bereits bekannten Einbeziehung von Sportvereinen und Bildungseinrichtungen auch die Einführung bzw. Erhöhung von Freiwilligenpauschalen.

Um ehrenamtlich Tätige steuerlich zu unterstützen und in diesem Bereich für Rechtssicherheit zu sorgen, sollen Zahlungen von gemeinnützigen Organisationen an ihre Freiwilligen einkommensteuerfrei sein, sofern diese von der Körperschaft freiwillig geleistet werden.

Das kleine Freiwilligenpauschale soll maximal 30 Euro pro Kalendertag bzw. 1.000 Euro pro Kalenderjahr betragen. Beim großen Freiwilligenpauschale soll eine höhere Gesamtsumme von 50 Euro pro Kalendertag bzw. 3.000 Euro pro Kalenderjahr steuerfrei belassen werden können, wenn Tätigkeiten z.B. für Sozialdienste, in der Gesundheitspflege oder auch in der Kinder- und Behindertenvorsorge vorgenommen werden. Ebenfalls gilt das große Pauschale bei der Hilfestellung in Katastrophenfällen sowie für Funktionen als Ausbildner oder Übungsleiter, worunter etwa Kapellmeister fallen. Die Regierung geht davon aus, dass insgesamt zwei Millionen Personen von der Maßnahme profitieren können.