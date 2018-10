Spenden für Sigi Maurer: Crowdfunding ins Leben gerufen

Die ehemalige Grünen-Politikerin Sigi Maurer will mit dem Verein ZARA Spenden für Opfer von Online-Belästigung sammeln.

Sigrid Maurer und der Verein ZARA haben ein Crowdfunding ins Leben gerufen , um Hass im Internet zu bekämpfen. Mit dem gespendeten Geld will man “Klagen finanzieren und Präzedenzfälle schaffen”, sagte die ehemalige Grünen-Abgeordnete Maurer am Montag bei einer Pressekonferenz.

Maurer hatte im Mai veröffentlicht, dass sie vom Besitzer eines Craft-Beer-Geschäftes in Wien über den Facebook-Nachrichtendienst Messenger obszöne Nachrichten bekommen habe. Der 40-Jährige bestritt, der Verfasser zu sein, und klagte Maurer erfolgreich auf üble Nachrede.

Prozess dürfte sich ziehen

Derzeit warten Maurer und ihre Anwältin Maria Windhager auf die schriftliche Auswertung des Urteiles. “Dann kommt es an den Oberlandesgerichtshof und wird dort zugeteilt. Wir rechnen eher nicht damit, dass das noch heuer sein wird. Zudem “wissen wir nicht, inwieweit es sich auswirkt, dass der Richter meines Prozesses die Protokolle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat, da er davon überzeugt ist, dass der Kläger gelogen hat. Das wird uns also noch länger beschäftigen.” Von den Aussagen der Verantwortlichen aus der Politik erfahre Maurer selbst “nur aus den Medien. Aber ich nehme sie natürlich beim Wort und erwarte mir, dass das ernst genommen wird”.