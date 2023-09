Spenden für Erdbeben-Opfer in Marokko: So können Sie helfen

Beim schwersten registrierten Erdbeben in Marokko seit dem Jahr 1900 sind in der Nacht zum 9. September zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Hilfsorganisationen bitten um Spenden die Erdbeben-Opfer - so können Sie helfen.

Am Freitag bebte die Erde in Marokko, nur 70 Kilometer von Marrakesch entfernt, mit einer Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Die Zahl der Todesopfer kletterte bereits über 2.000, zahlreiche Menschen stehen vor dem Nichts.

Hilfswerk International bittet um Spenden für Erdbeben-Opfer

Die österreichische Organisation Hilfswerk International beginnt mit der Nothilfe um den Menschen in Marokko rasch und unkompliziert zu helfen. "Die Gesamtlage ist noch unübersichtlich, aber der humanitäre Bedarf ist jetzt schon groß. Wir helfen den Menschen in Marokko jetzt rasch, um Leben zu retten und Leid zu lindern", so Hilfswerk International Nothilfekoordinator Heinz Wegerer.

Spendenkonto:

Hilfswerk International

AT71 6000 0000 9000 1002

"Erdbeben Nothilfe"

Rotes Kreuz dankt für Ihre Spende

Mit dem Epizentrum im eher dünn besiedelten Atlasgebirge haben die Ausläufer des Bebens große Städte wie Marrakesch, Taroudant und Agadir erreicht. Aus den Städten werden Schäden an Gebäude-, Telekom- und Verkehrsinfrastruktur gemeldet. Die Schäden an Straßen in den bergigen Regionen stellen die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes vor besonders große Herausforderungen.

"Wir spüren enorme Hilfsbereitschaft und Solidarität - sehr viele Menschen aus Österreich und Deutschland melden sich bei uns und wollen helfen. Allerdings raten wir momentan davon ab, ins betroffene Gebiet zu reisen. Die Gefahr ist zu groß und Menschen von außen, die untergebracht und verköstigt werden müssen, stellen eine zusätzliche Belastung für Hilfsorganisationen dar. Finanzielle Unterstützung an professionelle Hilfsorganisationen oder lokale Hilfsinitiativen unterstützen die betroffenen Menschen jetzt am besten. Danke für Ihre Spende!", so Rotkreuz Generalsekretär Michael Opriesnig.

Spendenkonto:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Auch Caritas-Netzwerk hilft nach schwerem Erdbeben vor Ort

Mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und Umgebung sind vom Erdbeben direkt beeinträchtigt. Die am stärksten betroffenen Gebiete sind die Provinzen und Kommunen Al Haouz, Marrakesch, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua and Taroudant. "Caritas Marokko und die diözesane Caritas Rabat kümmern sich um die Menschen. Sie werden auch an ihrer Seite sein, wenn der erste Schock vorbei ist", so Andreas Knapp, Generalsekretär Internationale Programme der Caritas Österreich.

"Trinkwasser, Nahrung, medizinische Versorgung und Notunterkünfte werden jetzt dringend benötigt, damit die betroffenen Menschen in Marokko bessere Überlebenschancen haben."

Spendenkonto:

Caritas Österreich

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Katastrophenfonds