Spektakulärer Traktorunfall in NÖ endete glimpflich

Am Donnerstag kam es zu einem spektakulären Verkehrsunfall in Niederösterreich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ist am Donnerstag in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) glimpflich ausgegangen. Um einen Frontalcrash zu verhindern, wich der Lenker eines Traktorgespanns aus. Dabei durchbrach die Zugmaschine die Absperrung eines Supermarktparkplatzes und blieb auf der rund drei Meter hohen Begrenzungsmauer senkrecht hängen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Der Anhänger kippte um, die geladenen Steine verteilten sich auf der LB 18. Verletzt wurde niemand.

Traktorlenker konnte Zusammenstoß verhindern

Der Traktorlenker konnte durch das Ausweichmanöver gegen 13.30 Uhr einen Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus einer Seitenstraße auf die LB 18 bog, verhindern. Die Feuerwehr Hainfeld barg in einem zweieinhalbstündigen Einsatz die defekte Zugmaschine, den schwer beschädigten Anhänger und die tonnenschwere Ladung, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.