Spektakuläre Hubschrauberlandung am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt

Am Mittwoch ist es am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt zu einer spektakulären Hubschrauberlandung gekommen, weil ein 13-jähriger Bub einen Teil seiner Zahnspange verschluckt hat.

Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, brauchte das Kind die Hilfe der Christophorus-Besatzung aber nicht. Sein Zustand war so stabil, dass es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.