Speisen liefern lassen: INTERSPAR-Restaurant kooperiert mit Lieferando

Wer gerne im INTERSPAR-Restaurant isst, muss auch im Gastro-Lockdown nicht darauf verzichten: Frisch gekochte Speisen kann man sich nun von 14 Standorten aus bequem vor die Haustüre oder ins Büro liefern lassen.

Dank der Kooperation mit dem Zustelldienst Lieferando.at können ab sofort köstliche Gerichte bei insgesamt 14 INTERSPAR-Gastronomiebetrieben in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Innsbruck bestellt werden.

INTERSPAR startet Kooperation mit Lieferando.at

Die Zustellung von Pasta, Burger, Schnitzel und Co. via Lieferdienst wird nicht nur aufgrund der coronabedingten Gastronomieschließung immer beliebter. Unter der Woche bleibt oft wenig Zeit zum Kochen, frisch zubereitet sollte das Gericht trotzdem sein. In der Mittagspause im Büro oder im Home-Office sowie auch abends greifen daher immer mehr Menschen zum Handy und bestellen ihr Lieblingsgericht ganz einfach online.