"Special Days" in der Wiener Kärntner Straße: P&C feiert Umbau-Eröffnungstage

Am 15. und 16. März gibt es "Special Days" bei Peek & Cloppenburg in der Wiener Kärnterstraße. Die Umbau-Eröffnungstage werden damit gefeiert.

Pünktlich zum modischen Saisonwechsel erscheint auch Peek & Cloppenburg in der Wiener Kärntner Straße in neuem Gewand. Grund genug um am 15. und 16. März mit “Special Days” zu feiern. Besucher können sich auf Gewinnspiele, Styling-Stationen und Personalisierungsaktionen freuen.

P&C in Wiener Kärntner Straße: Erster JAKE*S Shop-in-Shop in Wien Peek & Cloppenburg stehen in dem von Sir David Chipperfield entworfenen Weltstadthaus in der Kärntner Straße rund 12.000 Quadratmeter zur Verfügung. Gefüllt sind diese mit über 500 Marken von Casual bis Business und von Jeans bis Glamour. Vor allem die Premium- und Avantgarde-Abteilungen im 2. und 3. Obergeschoss haben sich mit neuen Originalshops von EMPORIO ARMANI, POLO RALPH LAUREN, MARC CAIN, HUGO und MAX&CO. herausgeputzt. Neben JAKE*S hat auch JAKE*S COLLECTION exklusiv bei P&C seinen ersten Shop-in-Shop Wiens eröffnet.

Umbau-Eröffnungstage in Wien: Die Aktionen Am 15. und 16. März finden die Eröffnungstage im Peek & Cloppenburg in der Kärntner Straße in Wien statt. Dort warten viele Aktionen auf die Besucher. Die Make-up Artist Alma Milcic wird mit ihrer Brow+Lash Bar vor Ort Augenbrauen und Wimpern perfektionieren. Mit dem Airwrap in der Dyson Hairstyling Lounge steht Prachtlocken nichts mehr im Weg. Auch Männer kommen auf ihre Kosten. Beim House 99 Barber wird der letzte Bartschliff getätigt, außerdem gibt es eine Bierwanne. Energie bringen die Shots von der Juicedeli Saftmanufaktur oder das eine oder andere Gläschen Prosecco zu den Sounds vom DJ-Duo modetalking. Kreative Shopper verwirklichen sich und ihre Initialen bei Customizing Aktionen mit u.a. Levi’s® Majavia. Außerdem wartet ein Glücksrad auf die Gäste und der neue Porsche 911 Carrera kann bestaunt werden. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten: Für sie steht die Mini-Donuteria offen.

“Special Days” in der Wiener Kärntner Straße: Alles im Überblick Die “Special Days” finden am 15. und 16. März im P&C-Weltstadthaus in der Kärntner Straße statt. Am Freitag ist von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.