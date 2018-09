Speaking Statues: Wiens Denkmäler erwachen bei Gratis-Führungen zum Leben

Am 23. September erwachen zahlreiche Denkmäler in Wien wieder zum Leben: Bei zwei kostenlosen "Speaking Statues"-Führungen schlüpfen Fremdenführer in die Rollen der steinernen Zeugen und laden Interessierte zum Dialog.

Aufgrund der gelungenen Erstveranstaltung im Juli organisiert die Fachgruppe Freizeit-und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Wien am Sonntag, den 23. September, in Zusammenarbeit mit space and place und den Austria Guides wieder einen kostenlosen zweistündigen Denkmäler-Rundgang in Wien.

Die Denkmäler von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johann Strauß, Karl Lueger etc. erwachen bei “Speaking Statues” zum Leben. Im Fokus der kostenlosen Touren stehen nicht nur Jahreszahlen und allgemein Bekanntes, sondern auch der spontane Dialog zwischen den Teilnehmern und den staatlich geprüften Fremdenführern.

Bei “Speaking Statues” in Wien im Gespräch mit steinernen Zeugen “Ziel des Rundgangs an den Denkmälern ist, die kulturelle Vielfalt Wiens vor allem der Wiener Bevölkerung näher zu bringen und gleichzeitig auch auf die umfassende professionelle Kompetenz und Qualifikation der Vienna Guides – der FremdenführerInnen – hinzuweisen”, so Fachgruppenobfrau Gerti Schmidt.

“Der erste Rundgang beginnt um 11.00 Uhr, der zweite um 14.00 Uhr, beide in deutscher Sprache. Treffpunkt ist der Würstelstand neben dem Casino Schwarzenbergplatz gegenüber vom Schwarzenberg-Denkmal. Die Tour führt unter anderem durch den Stadtpark zu Johann Strauß und endet bei Josef Wenzel Radetzky am Stubenring. Ich lade alle WienerInnen ein, ihre Stadt neu zu entdecken”, informiert Schmidt über die Touren.