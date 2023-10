Sparen wird in Österreich immer wichtiger

Laut einer aktuellen Studie der Erste Bank gewinnt die Sparanlage für die Österreicher aufgrund der Zinswende weiterhin an Bedeutung.

Sparen gewinnt besonders bei Jungen an Bedeutung

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag betonte Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich, die Bedeutung des Sparens, die derzeit so groß sei wie nie zuvor. Aufgrund der geänderten Situation, in der die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation kürzlich kräftig angehoben hat, hat sich die Einstellung zur Geldanlage sichtbar verändert. Dies führte zu höheren Sparsummen, die in den letzten Jahren auch nach Berücksichtigung der Inflation gestiegen sind.