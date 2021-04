Sparbudget: Austria Wien kündigte vorsorglich Club-Trainern

Die Wiener Austria bereitet sich erneut auf ein Sparbudget mit wenig Spielraum vor. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Rande des Auftaktsieges am Samstag die "vorsorgliche Kündigung" von Mitarbeitern im sportlichen Bereich mit Juni.

Austria Wien sprach allerdings nicht von einer "Kündigungswelle"

"Das geht bis in die Akademie rein. Das sind alle Trainer, mein kompletter Staff. Das betrifft zehn bis 15 Menschen", erklärte Peter Stöger. Der General Manager der Austria betonte, das sei ein in der Branche immer wieder einmal üblicher Vorgang. Einer "Kündigungswelle" komme das jedenfalls nicht gleich. Auch eine Wiedereinstellung der Mitarbeiter sei möglich, zum Beispiel falls Stöger seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag als Trainer und Sportchef doch verlängert bzw. die derzeitige Ausrichtung im Club bestehen bleibt. Gleichzeitig mit Stöger enden im Sommer auch die Kontrakte sämtlicher Assistenz-Trainer.

Sparbudget bei Wiener Austria

Die getroffenen Entscheidungen sollen einer möglichen neuen sportlichen Führung einiges erleichtern. "Dann kommt wer anderer und hat die Möglichkeit, das Haus von unten weg so kostentechnisch und personell aufzubereiten, wie er glaubt, dass es gut ist", sagte Stöger. Einen so schweren budgetären Rucksack, den er selbst bei seiner Rückkehr in Form von laufenden Gehältern für nicht mehr gebrauchte Leute vorgefunden hatte, sollen mögliche Nachfolger nicht schultern müssen. "Jetzt ist das Haus im Sommer sauber und man kann Entscheidungen treffen."