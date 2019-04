Spannende "Reise durch die Nacht für Kids" im Digitalen Planetarium des NHM Wien erleben

Das Naturhistorische Museum Wien bietet ab 6. April eine "Reise durch die Nacht für Kids" - Eine Live-Show im Digitalen Planetarium, die einen spannenden Einblick in die Astronomie und Weltraumforschung bietet.

“Eine Reise bis an die Grenzen unserer Vorstellungskraft” – so beschreibt NHM Wien-Planetariums-Manager Gabriel Stöckle die neue Kinder-Live-Show. In dieser Show erläutern Astronomen des NHM Wien die Themen Raumfahrt, Astronomie und Weltraumforschung in Form eines spannenden Abenteuers für Kinder ab 8 Jahren.