Spanische Hofreitschule in Wien: Mehr Platz nach Umbau

Nach dem Umbau präsentiert sich die Spanische Hofreitschule in Wien in neuem Glanz. Zwei neue Logen wurden gebaut, Gäste haben zukünftig mehr Platz.

In der Spanischen Hofreitschule hat es in den vergangenen Wochen nicht nur personelle, sondern auch bauliche Veränderungen gegeben: Die barocke Winterreitschule, in der die Vorführungen der Lipizzaner stattfinden, verfügt nun über zwei neue Logen. Auf die Zusammenarbeit mit seiner künftigen Kollegin Sonja Klima freut sich Geschäftsführer Erwin Klissenbauer bereits, wie er am Donnerstag sagte.