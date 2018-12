Spaltungs-Vorwürfe: Das sagt die FPÖ zur Kritik von Rendi-Wagner

Nach den Spaltungs-Vorwürfen von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, äußerte sich nun die FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky dazu und weist diese zurück.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat am Donnerstag die von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im APA-Interview geäußerten Vorwürfe der Gesellschafts-Spaltung durch Türkis-Blau scharf zurückgewiesen. “Die einzige Partei in Österreich, die einen gesellschaftspolitischen Unfrieden in unser Land bringt, ist die SPÖ”, sagte der blaue EU-Abgeordnete in einem Statement gegenüber APA.