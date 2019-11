Spaghettimonster-Kirche beschwert sich beim EGMR

Nachdem das Kultusamt die Anerkennung der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters versagt hatte, legen die Pastafaris nun beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht Beschwerde ein.

Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters will anerkannt werden

Pastafaris hätten keinen "ausreichenden Ritus"

Die Österreichischen Gerichte stützten sich in ihren Entscheidungen darauf, dass die Pastafaris keinen "ausreichenden Ritus" aufwiesen, wie etwa Gottesdienste. "Dabei verkennen sie, dass ein regelmäßiger Gottesdienst in den Glaubensgrundsätzen der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters schlicht nicht vorgesehen ist", argumentiert die Kirche. Zudem stelle die Verweigerung der Rechtspersönlichkeit auch einen Eingriff in das Recht der Vereinigungsfreiheit dar, heißt es in der Beschwerde.