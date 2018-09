Spätsommerwetter in Wien: Neue Woche bringt bis zu 29 Grad

Die kommende Woche wird noch einmal spätsommerlich warm mit Temperaturen knapp unter der 30 Grad Marke. Besonders im Osten und auch in Wien lässt sich oft die Sonne blicken.

Im Westen und Norden startet der Montag mit einigen dichten Wolken, auch lokale Regenschauer sind möglich. Sonst ziehen meist nur hohe Wolkenfelder durch und es scheint oft die Sonne, Nebelfelder gibt es aber vor allem im Süden. Im Tagesverlauf setzt sich dann verbreitet Sonnenschein durch, auch wenn sich im Bergland nochmals einige Quellwolken entwickeln. Später können auch lokale Regenschauer nicht ausgeschlossen werden, vor allem am Alpenhauptkamm. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd. Frühtemperaturen acht bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad.

Dienstag wird windig und warm

Zunächst gibt es am Dienstag ein paar Nebel- und Hochnebelfelder, vor allem im Donauraum sowie in südlichen Beckenlagen und in einigen Tälern. Tagsüber setzt sich dann aber strahlend sonniges Wetter durch. Lediglich im Bergland entstehen später wieder ein paar Quellwolken und im Westen sind ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Im östlichen Flachland kommt mäßiger bis lebhafter Südostwind auf, sonst ist es eher windschwach. Frühtemperaturen zehn bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.