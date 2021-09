Spätsommer geht zu Ende: Wetter wechselhaft, aber warm

Mit dem Spätsommer dürfte es diese Woche laut ZAMG-Prognose vorbei sein, die Temperaturen bleiben aber immerhin noch gemäßigt warm. Allerdings wird das Wetter wechselhaft.

Am Montag ist ein Tief in hohen Schichten wetterbestimmend. Über weite Teile des Landes überwiegen damit umfangreiche Wolken und es gehen einige Regenschauer nieder. Am meisten Niederschlag wird im Norden und Osten sowie nachmittags im Süden und Südosten erwartet, hier kann auch das eine oder andere Gewitter mitmischen. Zwischenzeitlich zeigt sich jedoch auch die Sonne, öfters im Westen sowie in Osttirol und Oberkärnten.