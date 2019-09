"Space Team" aus Wien plant neuen Raketen-Rekordversuch in Nevada

Ambitioniertes Projekt: Mit zwei je rund vier Meter hohen und 30 Kilogramm schweren Eigenbauraketen möchte das "Space Team" der Technischen Universität (TU) Wien in der Wüste von Nevada (USA) einen Rekord knacken.

Die Studenten-Gruppe will den aktuell bei 32,3 Kilometern Flughöhe liegenden europäischen Rekord für Studententeams am Wochenende brechen.

Jungforscher peilen Europarekord an

Schon im vergangenen Jahr war die als Verein organisierte Truppe, die sich aus Vertretern verschiedener Fachrichtungen zusammensetzt, im Spätsommer mit dem gleichen Ziel in den Südwesten der USA gereist. Damals verweigerte die zweite Stufe dann aber ihren Dienst. "Beim letzten Versuch war ein Sicherheitsmechanismus nicht richtig verkabelt. Dieses Jahr starten wir die Rakete noch einmal, und zusätzlich versuchen wir es noch mit einer in Details verbesserten zweiten Rakete. Vor allem die elektronischen Systeme sowie die Oberstufenzündung wurden überarbeitet", so Projektleiter Christoph Fröhlich am Mittwoch in einer Aussendung der TU.