Sozialwirtschaft: Möglicher Kompromiss zeichnet sich ab

Im Kampf um die 35-Stunden-Woche in der Sozialwirtschaft scheint sich ein erster Kompromiss abzuzeichnen. Verhandlungsführer Marschitz sei bereit, "eine gewisse Bewegung" zu zeigen.

In den bis dato zäh verlaufenden Verhandlungen über den Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) hat Arbeitgeber-Verhandlungsführer Walter Marschitz am Montag einen möglichen Kompromiss angedeutet. "Zwischen einer 35-Stunden-Woche und einer Arbeitszeitverkürzung gibt's auch noch gewisse Unterschiede", sagte er im Ö1-Morgenjournal.