Sozialversicherung und Ärztekammer: Verpflichtende Masernimpfung gefordert

Seit dem Jahr 2016 ist die Durchimpfungsrate bei Vierjährigen von 89 auf 84 Prozent gesunken. Daher will sich die Sozialversicherung für eine verpflichtende Masernimpfung einsetzen.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger tritt für eine verpflichtende Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. Hier ist die Durchimpfungsrate bei Vierjährigen seit dem Jahr 2016 von 89 auf 84 Prozent gesunken, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Biach am Montag zum Auftakt der Kindergesundheitswoche in Wien. “Das ist ein Weckruf”, betonte Biach vor Schulkindern und Medienvertretern.

“Ich bekenne mich dazu, dass eine Verpflichtung kommt, Kinder zu impfen”, antwortete er, von einer Schülerin auf die jüngsten Masernfälle in Österreich angesprochen. Es würde dem medizinischen Fortschritt widersprechen, die Möglichkeiten einer Impfung nicht zu nutzen, sagte Biach. Zudem sei vor vier Jahren gemeinsam mit Bundesländern und Regierung das Ziel gesetzt worden, die Durchimpfungsraten zu steigern.

Alle Podiumsteilnehmer appellierten an die Schüler, auf ihren Lebensstil zu achten. “Ich muss darauf schauen, dass die Menschen – also ihr – gesund bleibt”, sagte die kurzfristig verhinderte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) in einer Videobotschaft. “Dazu brauche ich eure Hilfe.” Das ganze Leben baue auf Gesundheit auf, betonte Biach. Daher sollte alles daran gesetzt werden, gesund zu leben. Szekeres forderte mehr Präventionsarbeit von der Regierung und die Einführung der täglichen Turnstunde.