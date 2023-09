Sozialunternehmer: "Es gibt genug Pflegekräfte, wir müssen sie nur richtig behandeln"

"Es gibt genug Pflegekräfte, wir müssen sie nur richtig behandeln", so der Sozialunternehmer Wolfgang Huber.

Für einige Expertinnen und Experten ist der Versorgungsnotstand in der Pflege ein "Mythos". Qualifiziertes Personal sei eigentlich genug vorhanden, es scheitere aber an schlechten Arbeitsbedingungen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. "Köpfe sind nicht das Problem", brachte es Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer auf den Punkt. Stattdessen wünschten sich die Anwesenden mehr Selbstbestimmung und Respekt für Pflegekräfte.