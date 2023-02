Sozialstadtrat Hacker fordert höhere Mindestsicherung in Wien

Sozialstadtrat Peter Hacker spricht sich für eine höhere Mindestsicherung in Wien aus. "Selbstverständlich müsste sie erhöht werden", meinte Hacker in der "Krone".

Den Wiener FPÖ-Sozialsprecher Wolfgang Seidl stört dagegen, dass Wien jährlich über 400 Millionen Euro an Mindestsicherung für Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ausgibt - für Hackers "Sozialromantikpläne" sei dies anscheinend immer noch zu wenig, so Seidl in einer Aussendung. Der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer wiederum sieht eine "besorgniserregende Entwicklung in der Bundeshauptstadt". Obwohl in Wien nur 20 Prozent der Bevölkerung leben, würden 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher dort ihren Wohnsitz haben. Die Stadt setze "konsequent die falschen Anreize und werde damit zum Sozialmagneten für all jene, die zwar arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen", meinte ÖVP-Sozialsprecherin Ingrid Korosec.