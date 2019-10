Sozialministerium vergab erste Zertifikate für Agenturen für 24-Stunden-Betreuung

Das Sozialministerium verlieh das Qualitätssiegel für Vermittlungsagenturen, die 24-Stunden-Betreuung anbieten, an die ersten 15 Agenturen.

Qualitätssiegel für Agenturen für 24-Stunden-Betreuung vergeben

Das neue "Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung" (ÖGZ-24) soll die Pflege und Betreuung für alle Menschen in Österreich in "bestmöglicher Qualität nachhaltig" sicherstellen, hieß es in einer Aussendung aus dem Sozialministerium. Das Zertifikat wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich und einer Expertenrunde entwickelt.