Sozialistische Jugend Vorarlberg sorgt mit Skandal-Nahost-Posting für Aufregung

Ein Social Media-Post der Sozialistischen Jugend (SJ) Vorarlberg hat am Mittwoch für Empörung und einer scharfen Reaktion von SPÖ-Landesparteichef Mario Leiter gesorgt. Auch SPÖ und SJ Österreich gehen auf Distanz.

Die SJ Vorarlberg teilte ein Statement der laut Eigendefinition marxistischen Strömung "Der Funke" mit dem Titel "Nieder mit der Heuchelei - für die Verteidigung von Gaza". SPÖ-Vorarlberg-Chef Leiter betonte, man stehe uneingeschränkt hinter der Solidaritätserklärung zu Israel und kündigte die Diskussion von Konsequenzen an.

SJ Vorarlberg "für die Verteidigung von Gaza"

Nach dem Angriff der Hamas führe Israel einen erbarmungslosen Krieg gegen die gesamte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, so die SJ Vorarlberg. Die Jugendorganisation bekundete ausdrücklich ihre Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. In dem geteilten Statement heißt es etwa "Wir beantworten <...> die himmelschreiende Heuchelei des Imperialismus und seiner Lakaien, die sich hinter den israelischen Staat stellen, der nun eine blutige Rache vollzieht". Niemand, der bei Verstand sei, glaube, dass die Palästinenser die Israelis unterdrückten. Vorbedingung einer Befreiung Palästinas sei der Sturz der "reaktionären bürgerlichen arabischen Regime", die die Sache der Palästinenser nur in Worten unterstützten.