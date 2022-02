Soziales Experiment mit Computerspiel: Menschen suchen ihresgleichen

Stabile Gesellschaften entstehen laut Wissenschaftern des Complexity Science Hub Vienna nach der Homophilie-Theorie: "Gleich und gleich gesellt sich gern" gilt sowohl in Computerspielen als auch im echten Leben.

"Gleich und Gleich gesellt sich gern"

Der Mensch ist ein Herdentier und bevorzugt üblicherweise stabile Beziehungen und vermeidet soziale Spannungen. Einer Theorie zufolge, mit der die Entstehung stabiler Gesellschaften beschrieben wird, bevorzugen Personen in ihren Beziehungen andere Personen mit ähnlichen Merkmalen. Zusammenfassen lässt sich diese Theorie der Homophilie mit dem Sprichwort "Gleich und Gleich gesellt sich gern".

Eine zweite Theorie zur sozialen Stabilität stammt vom österreichischen Psychologen Fritz Heider (1896-1988). In seiner Balancetheorie schlug er das sogenannte "P-O-X-Modell" vor, das die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen drei Personen beschreibt. Demnach sind solche Verbindungen ausgewogen, wenn sich alle drei Personen gut miteinander verstehen oder wenn sie der Regel "Der Feind meines Freundes ist auch mein Feind" folgen.

Schwierige Dreiecksbeziehung

Unausgewogen sind sie dagegen, wenn sich alle drei nicht riechen können, oder wenn sich zwei Freunde einer Person nicht verstehen. Empirische Untersuchungen hätten gezeigt, dass unausgewogene soziale Beziehungen in Gesellschaften sehr viel seltener sind als ausgewogene Beziehungen, schreiben die Wissenschafter um Stefan Thurner, Chef des Complexity Science Hub (CSH) Vienna, in einer Aussendung.

Weil ihnen dieses Dreiecks-Konzept sehr kompliziert erschien, hat Erstautor Tuan Minh Pham mit seinen Kollegen vom CSH versucht, nur die Theorie der Homophilie in den Modellen anzuwenden. Dabei benötigen die Akteure nur Informationen über ihre lokalen Nachbarn im Netzwerk und keine - oft unrealistischen - Infos über Dreiecksbeziehungen.

Daten aus Online-Spiel ausgewertet

Sie gingen also nach dem Konzept "Gleich und Gleich gesellt sich gern" nur von Eins-zu-Eins-Interaktionen aus, wo Akteure nur mit jenen Beziehungen eingehen, die ähnlicher Meinung, Religion oder Bildung sind. In der Computersimulation erzeugte dies eine Gesellschaft, "die sich auf fast magische Weise selbst organisiert und automatisch zu Stabilität führte. Die Gesellschaft sah genau so aus wie eine, die der Balancetheorie folgt, allerdings ohne dass die Individuen Dreiecksbeziehungen berücksichtigen müssen", betonte Tuan Minh Pham.