Sozialdemokratin Maria Jonas mit 78 Jahren verstorben

Für die ehemalige Generalsekretärin Maria Jonas war die Frauenarbeit immer ein besonders wichtiges Anliegen. Nun ist die Sozialdemokratin im Alter von 78 Jahren verstorben.

Die ehemalige Generalsekretärin der Frauen-Internationale, Maria Jonas, ist im Alter von 78 Jahren verstorben, teilten die SPÖ-Frauen am Dienstag in einer Aussendung mit. Jonas habe die Frauenarbeit immer in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt, erklärte SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek.