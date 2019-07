Souvenirs im Urlaub: Was man auf der Suche nach geeignet Mitbringseln beachten sollte

Einer der schönsten Zeit im Jahr ist wohl der Urlaub. Dannach möchte man Daheimgeblieben oft mit einem Souvenir überraschen, oder sich selbst eine Erinnerung schaffen. Was man beim Kauf eines Souvenirs beachten sollte, erfahren Sie hier.

Wer auf Urlaub fährt, möchte sich oftmals noch länger daran erinnern. Oder man besorgt ein Souvenir um den daheimgebliebenen Liebsten zu zeigen, dass man auch im Urlaub an sie gedacht hat. Doch was sollte bei der Suche nach dem geeigneten Mitbringsel beachtet werden? checkfelix.com hat herausgefunden, von welchen Souvenirs die Österreich die Finger lassen sollten.

Verboten: Viele Mitbringsel können Probleme mit sich bringen

Eine aktuelle checkfelix-Umfrage hat gezeigt, dass die Frage "Was ist verboten, was ist erlaubt?" bei 13 Prozent der befragten Österreicher im Urlaub Stress auslöst. Für die restlichen 87 Prozent wird die Frage erst relevant, wenn sie mit möglichweise verbotenen Gegenstände am Flughafen stehen. Neben den typischen Mitbringsel wie Kühlschrankmagneten über Ansichtskarten bis hin zu handwerklichen Meisterwerken werden auch weitaus exotischere Souvenirs angeboten. Doch genau hier lauern einige Gefahren.

Auf Nummer sicher: Finger weg von exotischen Mitbringsel

„Souvenirs sind ein fester Bestandteil bei Reisen, und wer hat nicht gerne ein Andenken an ein bestimmtes Land in den eigenen vier Wänden. Prinzipiell sollte man aber darauf verzichten, ‚exotische‘ Mitbringsel in den Koffer zu geben, da diese schnell zu Ärger führen können. Zudem sind immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, weswegen gerade diese Art von Souvenir keine Überlegung wert sein sollte", so Director Europe bei checkfelix John-Lee Saez.